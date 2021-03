Vereador Adailton Cruz, cobra celeridade da prefeitura na compra de vacinas

"A maior preocupação é com os prazos, a prefeitura não pode agir com tamanho lentidão, a situação é séria", declarou o vereador

O Vereador Adailton Cruz, usou suas redes sociais para cobrar do prefeito Tião Bocalom, agilidade na adesão ao consórcio nacional para compra das vacinas contra a COVID 19, a serem disponibilizadas aos rio-braquenses.

O vereador informou que a prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC, já está na fase final de adesão ao consórcio e já editou lei municipal para compra de vacinas, ficando um passo a frente de Rio Branco/AC, e ainda exemplificou que em Porto Velho/RO, já foi anunciado a compra de mais de 400 mil doses de vacina.

“A maior preocupação é com os prazos, a prefeitura não pode agir com tamanho lentidão, a situação é séria, as vacinas são o único caminho para superamos essa situação, temos apenas sete dia, para a Prefeitura enviar a lei já homologada para o consórcio, e até o momento não enviaram nada a Câmara. Espero sinceramente que não percam prazos, isso seria desastroso e de consequências imensuráveis”, declarou Adailton.

