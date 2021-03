Vereador quer prioridade na vacinação de pessoas com câncer e renais crônicos

Em sessão remota realizada na Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (30), o vereador Adailton Cruz (PSB), apresentou um projeto de lei que dispõe sobre a vacinação prioritária aos pacientes com “doença renal crônica” com tratamento em hemodiálise e diálise, aos pacientes com “neoplasia maligna” e portadores de câncer.

O vereador Adailton Cruz contou que o projeto é de fundamental importância, haja vista que os pacientes enfrentam uma série de dificuldades. Cruz destacou que o índice de mortalidade dos acometidos pelas comorbidades é alto. “Estudos apontam que é de 20% o grau de letalidade”, argumentou.

Segundo o reapresentante da categoria, Valderli Ferreira, os pacientes precisam da aprovação da lei no parlamento acreano por estarem expostos ao contágio do vírus. “Contamos com a ajuda de todos na aprovação do projeto”, ressaltou.

Valderli disse que existem cerca de 500 pessoas que precisam ser vacinados contra a Covid-19.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários