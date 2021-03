Vereador sugere pulverizar álcool de aeronaves para proteger cidade da Covid-19

Tendo se tornado notícia no país, Dias depois alcançou repercussão no Reino Unido, com uma publicação a respeito de seu caso no jornal "The Guardian"

Uma proposta para proteger da Covid-19 a população de Canela (RS) chamou tanta atenção que até mesmo repercutiu na imprensa internacional. Presidente da Câmara de Vereadores, Alberi Dias (MDB) sugeriu, conforme mostra um vídeo da sessão realizada nesta segunda-feira, dia 15, que aeronaves pulverizassem álcool gel no território do município.

“Mas, quem sabe? Nós poderíamos pulverizar, pelo menos na nossa cidade, de avião. Nós temos vários empresários que são donos de helicópteros, de avião. Sei lá, não sei se existe um álcool gel líquido ou alguma coisa para pulverizar, porque o vírus está no ar, né? É uma coisa de outro mundo. Já se pulveriza lavouras de avião. Talvez seja uma ideia, não sei se tem a tecnologia pra isso”, diz ele.

Imagens do momento em que é dada a ideia sobre a pulverização se alastraram pelas redes sociais, gerando uma série de postagens irônicas, memes e avaliações a respeito da sugestão.

“Previsão do tempo hoje em Canela RS: Sol com possibilidade de pancadas de álcool gel durante o dia”, zoou um usuário do Twitter.

“Chuvinha de álcool sobre a cidade de Canela. Fofo, né? Como que a comunidade médica e científica não pensou nisso antes?”, ironizou outro.

Alberi Dias (MDB), presidente da Câmara da cidade de Canela (RS), sugeriu jogar álcool em toda a cidade de avião.

Olha que ideia sensacional!

Só faltou ele falar pra acender um fósforo! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KGxC5SrPKJ — ❤Ádamo Antonioni 🦉 (@adamoantonioni) March 16, 2021

Tendo se tornado notícia no país, Dias depois alcançou repercussão no Reino Unido, com uma publicação a respeito de seu caso no jornal “The Guardian”.

“Um vereador foi amplamente ridicularizado por defender a implantação aérea de desinfetante enquanto o coronavírus causa estragos mortais”, destaca o portal britânico no subtítulo da matéria.

“Quase tão inteligente quanto o plano de Trump de beber alvejante é o plano astuto do político brasileiro Alberi Dias para lutar contra Covid pulverizando gel de mão de aviões”, comentou no Twitter um internauta estrangeiro.

Diante da repercussão, Dias se defendeu por meio de uma postagem no Facebook, em que compartilhou uma medida de higienização adotada na China com o uso de drones para desinfetar ruas. A ação, contudo, difere da implementação de aviões pulverizadores adotados em lavouras.

De acordo com o último boletim da Prefeitura de Canela, divulgado nesta terça-feira, foram contabilizados 111 mortes pela Covid-19 e 4.928 casos confirmados da doença no município desde o início da pandemia. Outros óbitos suspeitos passam por análise.

Imagem ilustrativa de avião pulverizador em lavouras de MT Foto: Marcos Alves / Agência O Globo

