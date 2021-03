Vereadora Michele classifica como ‘crueldade’ conduta da Prefeitura com manifestantes

As cenas de violência contra os trabalhadores terceirizados que se manisfestavam pacificamente contra o atraso de pagamento por parte da Secretaria de Zeladoria de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 15, tomou conta das redes sociais e chocou a todos. Os manifestantes ocupavam a frente da sede do órgão municipal e, a pedido do secretário Joabe Lira, a Polícia Militar foi acionada para encerrar o ato.

Diante da polêmica, a vereadora Michelle Melo (PDT) se manifestou contra os abusos cometidos por parte das autoridades e se solidarizou com o trabalhadores, “a forma como esses trabalhadores estão sendo tratados pela Prefeitura de Rio Branco é lamentável, uma crueldade. Os gestores, pelo visto, não têm o menor respeito pela dignidade desses pais e mães. Nossas margaridas e garis não merecem esse tratamento”, lamentou a vereadora.

A parlamentar ainda afirmou que já está buscando intermediar o conflito e que entrou em contato com a empresa terceirizada, responsável pelos empregados, “teremos uma reunião com a direção da empresa, já solicitamos os documentos que comprovem o atraso por parte da Prefeitura de Rio Branco e buscaremos todas as medidas judiciais cabíveis para colocar fim nessa angústia vivida por esses homens e mulheres. Eles só pedem o que têm direito”, finalizou Michelle Melo.

