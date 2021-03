Via Verde Shopping retoma atividades presenciais com 20% da capacidade

Na última segunda-feira, 01, foi publicado no Diário Oficial do Acre a resolução nº 18 do decreto nº 8.147, que dispõe sobre medidas restritivas, excepcionais e temporárias decorrentes do agravamento da situação epidemiológica. Dessa forma, o empreendimento volta a funcionar com capacidade de atendimento em 20%. Pensando na comodidade e segurança dos clientes, o shopping continua atendendo no formato Delivery. Acesse o site http://viaverdeshopping.com.br/ para saber quais são as lojas participantes. Aos sábados, domingos e feriados o Delivery é exclusivo para a praça de alimentação e farmácia.

O funcionamento da praça de alimentação e áreas recreativas também serão limitadas a 20% do total, o cinema não é permitido. Neste primeiro momento o Acesso A está fechado, logo a entrada e saída de clientes e colaboradores será pelo Acesso B. Lembramos que todas as medidas de prevenção estão sendo tomadas para que a reabertura seja de total segurança para os lojistas, colaboradores e clientes.

