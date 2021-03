Vídeo: deputada acreana Jéssica Sales pede a namorada em casamento

A deputada federal Jéssica Sales (MDB), protagonizou uma cena linda nas redes sociais. Na Bahia, a cruzeirense pediu a namorada, Carol, em casamento com direito a decoração romântica e surpresa para a amada.

Filha da deputada estadual Antonia Sales, e do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, e mesmo sendo discreta em suas redes sociais, a deputada disse ao site Juruá em Tempo, que não tem nada a justificar sobre o relacionamento com outra mulher.

“Não precisa justificar nada! O amor é único, se bateu, vá a mil por hora. Sem olhar e nem se arrepender! Viva”, diz Jéssica na legenda do vídeo que mostra o momento do pedido.

