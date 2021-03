Vídeo: jogadores ficam com a bunda de fora para distrair adversários

Gonzalo Bergessio e Alfonso Trezza, atacantes do Nacional de Montevidéu, implementaram uma nova estratégia

Gonzalo Bergessio e Alfonso Trezza, atacantes do Nacional de Montevidéu, implementaram uma nova estratégia para fazer a função de barreira. Durante uma cobrança de falta, a dupla baixou os calções e mostraram suas cuecas para distrair os adversários.

O goleiro do Deportivo Maldonado não conseguiu segurar as risadas ao ver as bundas dos jogadores viradas para ele.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários