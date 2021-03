Vídeo: lateral do Boca Juniors dá tapa na cara de companheiro de time

Frank Fabra se irritou com cobranças de Izquierdoz e revidou com o "golpe" no rosto do zagueiro durante derrota em La Bombonera

O clima esquentou no Campeonato Argentino. E entre jogadores do mesmo time. Na derrota por 2 x 1 para o Talleres, Frank Fabra, lateral do Boca Juniors, deu um tapa no rosto de Carlos Izquierdoz em confronto válido pelo torneio nacional.

A treta teve início quando o zagueiro Izquierdoz apontou falhas no setor de Fabra, nos momentos iniciais da partida, em La Bombonera. Fabra não gostou e revidou com um tapa no defensor.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: Getty Images / Daniel Jayo / Correspondente

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários