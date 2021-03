Vídeo: PMs obrigam pessoas a fazerem polichinelos no toque de recolher

Os policiais são do Batalhão Águia e irão responder a inquérito, com base na lei de abuso de autoridade

Em Belém, capital do Pará, moradores foram obrigados por policiais militares a fazerem apoios e polichinelos durante uma fiscalização do cumprimento do toque de recolher na periferia. A ação, que foi registrada em vídeo, ocorreu na noite dessa sexta (5/3), nas proximidades do canal da rua dos Caripunas. As informações são do G1.

Os policiais são do Batalhão Águia e irão responder a inquérito, com base na lei de abuso de autoridade, de acordo com a promotoria de Justiça Militar.

Os moradores estavam sem máscaras e circulavam após as 22h, quando está determinado o toque de recolher no Pará. A infração prevê multas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários