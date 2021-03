Vídeo: recuperado da Covid-19, médico de Sena é homenageado após ter alta do Into

Após ter sido internado no último dia 25 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) com sintomas graves da covid-19, o médico Roberto Enrique Lopes Campo, um dos mais conceituados de Sena Madureira, no interior do Acre, recebeu alta.

Ele foi recebido com uma linda homenagem pelos seus conterrâneos que com balões e ao som de ‘Meu querido, Meu velho, Meu amigo’ de Roberto Carlos, deram as boas vindos ao médico que agora vai se recuperar em casa, ao lado da família.

Em um vídeo, divulgado pelo radialista Edinado Souza, Enrique agradece a Deus pela recuperação e reconheceu o tratamento médico recebido no Into.

Roberto é boliviano, naturalizado brasileiro. E chegou a precisar de de suporte de ventilação mecânica não invasivo para respirar.

