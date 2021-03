Vídeo: sete alunos morrem após grade romper em universidade da Bolívia

Aglomerados, estudantes tentavam entrar no local onde ocorria uma assembleia, mas a proteção se rompeu e eles acabaram caindo do 4º andar

Ao menos sete estudantes morreram e outros cinco ficaram gravemente feridos ao caírem, nessa terça-feira (2/3), do 4º andar de uma universidade na Bolívia. Segundo a polícia, no momento do acidente, os alunos estavam tentando entrar em uma assembleia.

A tragédia ocorreu depois que a grade de proteção entre os estudantes e o vão livre acabou se rompendo. Segundo vídeos publicados nas redes sociais, dezenas de estudantes estavam espremidos nas portas de acesso ao local do encontro. Houve empurrões, quando uma grade de metal cedeu. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

