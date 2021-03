Vídeo: trabalhador desmaia ao receber “mata leão” de PM durante fiscalização

Uma abordagem da Fiscalização Municipal de Rio Branco que contou com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PM/AC) acabou com um homem desmaiado e muita confusão no Centro da capital. O fato aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira (31) na Rua Sergipe, que fica ao lado do Terminal Central.

Conforme apurou o ContilNet, o homem seria um vendedor ambulante que estaria comercializando sua mercadoria sem a devida autorização da Prefeitura. Ao ser abordado, o rapaz teria reagido e recebeu um golpe conhecido como “mata leão”, desmaiando logo em seguida. Populares gravaram toda a confusão.

Um vídeo enviado à nossa redação mostra o momento em que o rapaz é contido pelos policiais enquanto várias outras pessoas se amontoam e gritam pedindo que o homem seja solto. As imagens também mostram o momento em que uma senhora oferece água para o trabalhador que já está ao solo algemado e sendo segurado por um militar.

A situação gerou revolta nas redes sociais, onde muita gente se mostrou contrária ao uso da força contra um trabalhador. “Isso é uma vergonha para o prefeito e pra nossa polícia, fazer isso com um trabalhador. Ele não estava roubando ninguém, estava trabalhando”, disse um senhor no Facebook.

Nossa reportagem tentou ouvir as versões tanto da Prefeitura de Rio Branco quanto da Polícia Militar, mas até a publicação desta matéria não havíamos recebido nenhum posicionamento das duas instituições.

