Vídeo: trio invade ótica na Avenida Ceará, ‘faz o limpa’, mas acaba preso pela PM

Dois confessaram a participação no crime e levou os PMs até a residência onde estava o material do roubo

D.F.N.P , 26 anos, L.F.P.S, 22, e E.F. M, 35, foram presos acusados de assaltar uma ótica, na tarde desta segunda-feira (8), na Avenida Ceará, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Policiais militares da Companhia Giro estavam em patrulhamento de rotina na região da Baixada da Sobral, quando viram dois jovens em uma motocicleta modelo Factor, de cor preta e placa NXT 0232, em atitude suspeita. Foi feita uma abordagem e no bolso do passageiro foi encontrado um celular. O suspeito não soube dizer quem era o proprietário.

Após pesquisa via Ciosp, os militares identificaram que houve um roubo em uma ótica na Avenida Ceará, e que após verificar as filmagens, foi constatada a semelhança de um dos autores com um dos jovens abordados pelos PMs.

A dupla confessou a participação no crime e levou os PMs até a residência onde estava o material do roubo. Foram recuperados 36 óculos, um notebook, 1 pupilômetro (aparelho de fazer exames nos olhos) no valor de R$ 1.000 e celulares.

Ainda nas imagens de monitoramento foi localizada mais uma pessoa que participou do roubo, identificado como E.F. M de 35 anos.

Diante dos fatos, o trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.

