Visando eleições de 2022, Gladson diz que quer estar no mesmo palanque de Bittar 

O governador Gladson Cameli comentou as recentes confusões envolvendo a possível volta do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para a base do governo.

Mesmo em meio a um cenário conturbado nas negociações, Gladson garantiu que mesmo que não haja consenso para o MDB se aliar ao seu partido, o nome do senador Márcio Bittar é prestigiado por ele.

“Independente disso, eu quero o Márcio do meu lado, é um cara leal ao governo, um dos que mais destina emendas, então, eu quero o apoio dele”, declarou.

A prova dessa parceria é que na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (26), foi publicada a nomeação do pecuarista Nenê Junqueira, como parte de uma pactuação de acordo com a sigla comandada pelo deputado federal Flaviano Melo, e que foi indicado por Bittar.

Recentemente, Gladson e Flaviano se reuniram em uma chácara onde discutiram a retomada da aliança e apararam as ‘arestas’ visando as eleições estaduais de 2022.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários