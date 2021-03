Vítima de covid-19, morre o desportista Sérgio Luiz, presidente da Fafs

O mundo esportivo acreano perdeu na noite desta segunda-feira (1º) o desportista Sérgio Luiz dos Santos, presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs). Natural da cidade de Tarauacá, mas residindo há bastante tempo em Rio Branco, Sérgio Luiz foi mais uma das milhares de vítima no país do novo coronavírus. A idade do dirigente não foi revelada, mas segundo os amigos, Sérgio Luiz estava próximo da casa dos 60 anos.

O dirigente esportivo estava internado Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC) há aproximadamente três semanas e não resistiu a gravidade da doença e veio a óbito.

