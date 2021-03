“Foi muito bom poder descansar, recarregar a bateria outra vez para essa temporada que tem tudo pra ser muito boa de novo. A gente está muito feliz com tudo o que aconteceu na temporada de 2020”, declarou.

Mesmo com a conquista da tríplice coroa, Weverton garantiu que o grupo não vai perder o foco: “Sabemos como é aqui. Vamos trabalhar duro e sério como estamos fazendo para tentar continuar vencendo. Isso é o que marca época numa equipe. É isso que te faz ser lembrado pelo resto da vida”.

“Já já teremos oportunidade de disputar títulos e dar alegria ao torcedor. Vimos o quanto é bom vencer e sentir o carinho, mesmo à distância. Meu objetivo particular é cada vez mais dar alegria ao torcedor, me firmar aqui dentro e ter vida longa no Palmeiras”, concluiu.