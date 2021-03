Zlatan Ibrahimovic é acusado de homofobia na Itália

Atacante do Milan fez piada com cantor transgênero e revolta Partido Gay italiano

Após entrar em uma discussão acerca do ativismo político de LeBron James, Zlatan Ibrahimovic se envolveu em outra confusão. Durante o festival de música de Sanremo, o veterano atacante do Milan fez uma piada com cantor transgênero e foi acusado de homofobia pelo porta-voz do Partido Gay, Fabrizio Marrazzo.

O sueco foi um dos anfitriões da atração. Em determinado momento, o apresentador Amadeus perguntou o que ele faria com Achille Lauro, rapper italiano transgênero. “Vamos colocá-lo na garagem para cuidar dos carros, os ladrões não vão entrar e não vão roubar nada porque têm medo dele”, respondeu o jogador.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários