1º LEILÃO: Venda de bens do Grupo Gonçalves foi suficiente para pagar funcionários

O leilão de bens do grupo Gonçalves aconteceu nesta segunda-feira, 12, de forma virtual. Os valores pagos pelos itens arrematados já são suficientes para pagar as dívidas com funcionários. De acordo com relatório apresentado pela empresa de leilões responsável pela venda dos bens, mais de R$ 22.4 milhões foram arrecadados nesta primeira fase. Os valores de mercado de todos os bens que pertenciam ao grupo, e que compõem o lote deste leilão, ultrapassa os R$ 100 milhões.

A nova etapa da venda, agendada para o próximo dia 26 de abril permite lances menores do que os valores venais, porém com a com a porcentagem mínima de 70%. Diversas imóveis de grande porte ainda estão à venda. Neste primeiro pregão, os lances deveriam ser de igual valor de avaliação dos bens, ou superior.

Este leilão é a nova fase do final da história de um dos maiores grupos empresariais do Estado de Rondônia. À frente da marca estava o empresário José Gonçalves, que iniciou os empreendimentos no anos 1990. Em seu auge, o grupo Gonçalves chegou a ter filiais em Rio Branco (AC), Ariquemes (RO), Ji-Paraná (RO), Buritis (RO) e Porto Velho. Além da rede de supermercados, o grupo Gonçalves mantinha uma fábrica de panificação, a Granopan, e um empório, ambos na capital rondoniense.

