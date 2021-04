8% dos acreanos já viraram estatística oficial nos boletins da Covid-19

A cada 100 acreanos, oito já entraram para as estatísticas oficiais de infectados pelo coronavírus. Nesta semana, o estado, que tem aproximadamente 900 mil habitantes, chegou a 72 mil contaminações.

Os números representam apenas os que comprovadamente testaram positivo para o vírus, ou seja, não contam os casos leves ou assintomáticos ainda não registrados.

Em quantidades absolutas, Rio Branco lidera o ranque de contaminações, com cerca de 33 mil, seguida por Cruzeiro do Sul, com mais de 7 mil casos confirmados.

Proporcionalmente ao tamanho da população, a capital acreana cai para a 11ª posição e Cruzeiro do Sul, 12ª. Assis Brasil lidera a incidência, seguida por Xapuri, Tarauacá, Sena Madureira e Santa Rosa.

O total de óbitos em todo o Acre já passa dos 1.325. Altas médicas somam quase 62 mil.