A vida humana é o rumo mais nobre da política

O governo Gladson tem um rumo claro: seguir tudo que está no parágrafo anterior, pra vencer a pandemia e chegar no verão com um robusto pacote de obras, que vai gerar emprego e renda.

Mas, mesmo na pandemia e no inverno, há obras, como recuperação de escolas, aeroportos e até iluminação de pistas de pouso no interior, depois de quarenta anos, há contratação de policiais e servidores da saúde, compra de ônibus escolares e viaturas policiais, ambulâncias, hospitais foram reformados e equipados no interior e, apesar das dificuldades de nossos policiais trabalharem em plena pandemia, houve redução significativa de mortes violentas, a Educação segue com ensino remoto e os convênios com as prefeituras não passam pela ficha de filiação do prefeito.