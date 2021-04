Abraço entre idosa e cuidadora durante a pandemia vence prêmio de fotografia

O fotógrafo brasileiro Lalo de Almeida também foi premiado no concurso da World Press Photo com o primeiro lugar na categoria Meio Ambiente com uma série de fotos sobre os incêndios no Pantanal em 2020.

Entre janeiro e setembro do ano passado, 23% do território do Pantanal foi destruído por incêndios, segundo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As áreas queimadas aumentaram 122% na comparação com o mesmo período do ano anterior, e o fogo atingiu quase todas as unidades de conservação e terras indígenas deste bioma.