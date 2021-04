AC no vermelho, Gladson é alertado sobre ameaças e decreto alterado; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Acre no permanece na fase vermelha e Into vira caso de polícia

Todas as três regionais do Acre permanecem na fase vermelha (nível de emergência). A decisão foi divulgada em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (5), pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

O hospital de campanha para tratamento da Covid-19 instalado no Instituto de Traumatologia Ortopédica (Into) em Rio Branco, vai se tornar um grande caso de polícia. Foi a própria direção que trouxe a polícia para dentro da instituição para investigar possíveis golpes de uma quadrilha de falsários que agiria no hospital enganando parentes de pacientes ali internados.

TERÇA-FEIRA

Vídeo mostra momento em que CV invade lanchonete e executa motoboy e Gladson é alertado

Um vídeo gravado durante a invasão do Comando Vermelho na Cidade do Povo, que é dominada pela facção rival Bonde dos 13, na noite de segunda-feira (6), mostra o momento em que os criminosos, fortemente armados e disparando tiros, chegam a uma lanchonete e executam o motoboy Yuri Mateus de Lima Cavalcante, de 25 anos.

O jornalista acreano Altino Machado usou o seu perfil no Facebook, nesta terça-feira (6), para dar um alerta ao governador Gladson Cameli.

QUARTA-FEIRA

Casal perde tudo após ter residência incendiada e Gladson altera decreto sobre toque de recolher

Os acreanos Samantha Soares, de 22 anos, e Isaac Mendes Lira, de 24 horas, tiveram sua residência consumida pelo fogo na tarde desta terça-feira (6), no bairro Waldemar Maciel, Loteamento Raimundo Maia.

O governador Gladson Cameli (PP) estabeleceu na tarde desta quarta-feira (7) mudanças nas medidas restritivas que tratam do funcionamento de atividades consideradas não essenciais durante a semana e aos fins de semana.

QUINTA-FEIRA

Bocalom paga mais caro à empresa por garis que não podem varrer ruas e Marcus Alexandre sendo investigado

Recentemente o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), anunciou que diminuiu o valor do contrato que dispõe sobre a terceirização dos serviços de limpeza da cidade. O que o gestor não explicou foi que a diferença no valor foi motivada pela redução dos postos de trabalho de garis e margaridas.

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, está sendo investigado pelo Ministério Público do Acre (MPAC), após denúncia por peculato e formação de quadrilha.

SEXTA-FEIRA

Igrejas não poderão abrir aos fins de semana no Acre e chegada de novo lote de vacinas

O Governo do Estado do Acre decidiu seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) tomada nesta quinta-feira (8) sobre a realização de cultos religiosos durante a pandemia do coronavírus no Brasil.

Às 13 horas desta sexta-feira (9) chegou a Rio Branco, no aeroporto internacional, mais um lote de vacinas contra o coronavírus, anunciou o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde.