Acre começa a vacinar policiais e mais de 2 mil agentes da Segurança são beneficiados

Iniciou nesta quarta-feira (7), no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), em Rio Branco, a vacinação contra o coronavírus dos profissionais da Segurança Pública do Acre.

Ao todo, serão 2.260 agentes da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Instituto de Administração Penitência (Iapen), Corpo de Bombeiros (CBMAC), Instituto Socioeducativo (ISE), Departamento de Trânsito do Acre (Detran), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) contemplados.

Todas as doses são da vacina Coronavac, fabricada pela farmacêutica chinesa Cinovac, em parceira com o Instituto Butantan.

O evento foi acompanhado de perto pelo governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, e o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar.

“Mais uma segurança para os nossos policiais que são tão importantes nesse momento de combate à pandemia do coronavírus, além dos invencíveis heróis da Saúde. Com a vacina, podemos garantir a esses profissionais ainda mais segurança no trabalho diário. Me sinto realizado podendo acompanhar de perto e garantir essa conquista tão importante para o povo do Acre”, disse o governador.

A imunização acontece durante esta quarta e quinta-feira (8), no Batalhão, para os agentes com mais de 40 anos.

“Esta é apenas a primeira fase. Com a chegada de mais imunizantes, será dada continuidade à vacinação desses trabalhadores que estão na linha de frente e fazem parte do grupo mais afetado pela pandemia. A expectativa é imunizar todos ainda este mês”, destacou.

De acordo com o secretário, o processo de vacinação dos profissionais da Segurança que atuam em municípios do interior será gerido pela Polícia Militar. As doses serão enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ainda nesta terça.