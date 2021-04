Acreano conquista acesso à superliga do vôlei nacional e fala dos sonhos

O acreano Dayan Barros, 24 anos, conquistou pela segunda vez em sua carreira como jogador de vôlei, acesso a superliga nacional, com o JF Vôlei, time mineiro.

A equipe de Juiz de Fora conseguiu o feito nesta terça-feira (13), após vencer novamente o Aeroclube (RN) no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), na semifinal da Superliga B, no tie-break, com parciais de 25/20, 18/25, 20/25, 27/25 e 15/10.

O triunfo manteve a invencibilidade histórica da equipe na competição, fechou o confronto melhor de 3 contra o clube potiguar e também rendeu classificação à decisão da segunda divisão nacional.

A disputa do título ainda não tem data definida, mas será em jogo único, conforme regulamento, diante do Brasília Vôlei/Upis, com mando da equipe mineira.

Dayan, que é filho do histórico zagueiro Carlão (Carlos Barros), do Rio Branco Futebol Clube, disse ao Acrenews na manhã desta quarta-feira que a conquista lhe trás à cabeça sonhos mais altos. “É a segunda vez que consigo o acesso a Superliga.

A primeira foi em Blumenau. Estou muito feliz. Está sendo uma temporada incrível. Tenho crescido cada vez mais. Acredito que estou na direção certa. Estou muito grato por ter chegado até aqui. Estou muito grato em estar em Juiz de Fora”, disse, por telefone.