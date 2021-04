Adailton Cruz comemora aprovação do PL que isenta IPTU das vítimas das enchentes

O Vereador Adailton Cruz, presidente da CCJ da Câmara Municipal de Rio Branco/AC, comemorou na sessão desta terça-feira (30), a aprovação do Projeto de Lei que isenta do IPTU os proprietários de residências vítimas da última enchente.

O vereador informou que buscou dar celeridade à tramitação do PL junto às comissões, haja vista a importância do projeto para a população mais carente. “Foi um avanço, mesmo não sendo tudo que gostaríamos propiciar, mas é um pouco do que podemos fazer”, afirmou o vereador.

Ainda na mesma sessão, o vereador apresentou Projeto de Lei que torna obrigatório e prioritário a imunização dos pacientes com doenças renais crônicas, transplantados e com neoplasias malignas. O PL foi fruto do debate junto à Associação do Pacientes Renais Crônicos e Transplantados (APARTAC) e com diversos pacientes.

“Hoje esses pacientes estão quatros vezes mais susceptíveis à mortalidade pela covid-19, e até a presente data a prefeitura não divulgou agenda de vacinação dos mesmos. Já perdemos mais de 60 pacientes para a Covid-19, isso precisa ter fim, por isso decidimos apresentar o PL”, frisou Adailton Cruz.

O PL foi muito bem recepcionado pelos demais vereadores e foi debatido na tribuna popular com o ativista dos pacientes renais crônicos, Vanderli Ferreira, onde todos os vereadores se comprometeram em apoiar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários