A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, em mais uma atuação exitosa do Giro, nesta quarta-feira (7), por volta das 21h50min, realizou a apreensão de arma fogo, tipo escopeta, e uma munição.

A apreensão se deu no bairro Ana Vieira, próximo à praça do local.

A ação foi fruto do patrulhamento do Giro em locais em que há incidência de criminosos armados.

Um adolescente de 17 anos foi conduzido à delegacia de Polícia de Sena Madureira para lavratura dos procedimentos cabíveis.