Agência do Santander dispara alarme que libera cortina de fumaça e engana bombeiros

O possível incêndio que foi noticiado no último sábado (3) pelo ContilNet, que ocorreu na agência do banco Santander, no Centro de Rio Branco, na verdade se tratava de um mecanismo do alarme do prédio, que ao ser disparado, libera uma espécie de cortina de fumaça.

O falso incêndio chamou a atenção das pessoas que circulavam pelo local, que divulgaram diversas imagens nas redes sociais. Os Bombeiros foram chamados ao local, e só ao entrar no prédio descobriram que o motivo da fumaça era o sistema de alarme do banco.

