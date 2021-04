Agente defende Robinho de condenação por estupro: “Ela foi safadinha”

Condenado a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher albanesa durante sua passagem pelo Milan, Robinho foi defendido pelo seu agente, Wagner Ribeiro. Ele afirmou ter convivido com jogadores brasileiros que faziam sucesso na Europa e falou sobre a relação deles com as mulheres.

“Eu sei que o Robinho não teve culpa. Convivi com jogadores como Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Júlio Baptista e Robinho, é claro, e eles nunca precisaram de dinheiro ou de forçar relação com ninguém. As mulheres maravilhosas faziam fila para ficar com eles”, afirmou em entrevista ao portal Uol.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!