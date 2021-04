Alan Rick destaca ações na aquisição de equipamentos para os municípios acreanos

Ajudar as prefeituras dos municípios acreanos com recursos para a aquisição de equipamentos também tem sido uma das prioridades do deputado federal Alan Rick (DEM). A exemplo disso, o parlamentar já entregou ao município do Bujari uma Motoniveladora 12K (Patrol) com a finalidade de ajudar na recuperação de vias urbanas e, principalmente, dos ramais da zona rural, além de outros implementos. É o campeão em recursos para o município.

“Em sete anos de mandato já destinei ao Bujari quase R$ 7 milhões em emendas individuais e recursos extras para ações nas áreas de educação, saúde, zona rural, equipamentos e infraestrutura”, disse Alan Rick.

Outro município contemplado com maquinário foi Epitaciolândia. A Prefeitura da cidade recebeu em 2020 um caminhão prancha, fruto de sua emenda individual no valor de R$ 400 mil.

“Foi uma grande alegria entregar esse maquinário a cidade, principalmente por saber que iria gerar naquele momento uma economia mensal de R$ 15 mil, à Prefeitura, em fretes para o transporte de maquinários”, frisou o deputado ao destacar ainda que o município já recebeu quase R$ 6 milhões em emendas e recursos extras.

Em Brasileia o deputado já possibilitou a aquisição de um caminhão toco, carreta agrícola de madeira e roçadeira hidráulica com recursos, via SUDAM, no valor de R$ 300 mil. O município já recebeu quase R$ 7 milhões em recursos por meio do mandato.

Também com recursos de emendas individuais, via SUDAM, o deputado entregou ao município de Senador Guiomard uma patrulha mecanizada agrícola. O município já recebeu mais de R$ 2 milhões em recursos extras e emendas individuais. “Foram adquiridos uma retroescavadeira, tratores de pneu, roçadeira hidráulica e carreta agrícola. Esse maquinário irá beneficiar a comunidade, especialmente a rural”.

Assis Brasil recebeu um caminhão basculante Mercedes-Benz, fruto de emenda, via SUDAM, no valor de R$ 300 mil. “A emenda possibilitou ainda a aquisição de uma carreta agrícola e roçadeira hidráulica. Ao longo do mandato já destinei quase R$ 3 milhões de recursos para o fortalecimento da cidade”.

Em Rio Branco, Alan Rick já entregou duas caminhonetes e duas pás carregadeiras, fruto de emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil, via Calha Norte, para o fortalecimento da Produção Familiar e do Programa de Mecanização Agrícola, nas regiões do Benfica, Moreno Maia e Ramal da Piçarreira. “Investir na aquisição de implementos é fundamental para o fortalecimento da agricultura no município”.

Para o ano de 2021 está prevista a entrega de mais equipamentos agrícolas para a capital acreana. Uma retroescavadeira e motoniveladora, com emenda no valor de R$ 1 milhão. Serão entregues ainda um trator de esteira D6K2 e uma retroescavadeira de pneus. O valor do recurso também é de R$ 1 milhão.

O Vale do Juruá tem recebido forte apoio do deputado Alan Rick. Em Cruzeiro do Sul o parlamentar já entregou máquinas, equipamentos e implementos agrícolas para apoio a capacidade produtiva local. Recursos no valor de R$ 700 mil.

Alan destinou ainda recursos no valor de R$ 600 mil para a aquisição de carreta metálica com pistão hidráulico, batedeira com plataforma e elevador, moenda de cana, perfurador de solo com motor à gasolina, carreta agrícola e microtrator.

Além disso, com recursos no valor de R$ 525.250,00 destinados pelo deputado, Cruzeiro do Sul deverá receber uma escavadeira hidráulica com esteiras.

“Essas são apenas algumas ações do nosso mandato. Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Tarauacá, Porto Acre, Capixaba e os demais municípios também já foram ou serão comtemplados com máquinas e equipamentos”.