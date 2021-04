Amigos e parentes fazem campanha de doação de sangue para Miúda, em Brasileia

Jay Tabosa do Nascimento Lima, mais conhecida como Miúda, vai passar por uma cirurgia em breve e precisa de doação de sangue para realizá-la.

Pensando nisso, amigos e parentes de Miúda resolveram iniciar uma campanha de doação de sangue para ajudar a moradora de Brasileia.

Nas redes sociais, a convocação é para que quem queira doar compareça ao hemonúcleo de Brasileia com documento de identificação com foto e informe o nome da paciente no ato da doação.

