André da Droga Vale toma posse na Assembleia Legislativa na semana que vem

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) vai passar por mais uma mudança na semana que vem, quando André da Droga Vale (PRB) assumirá a vaga deixada por Josa da Farmácia (Podemos), cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) por compra de votos e abuso de poder econômico.

A posse do novo parlamentar está marcada para a terça-feira (20). Ele foi diplomado na semana passada pelo TRE. Com 45 anos, André obteve quase 6 mil votos nas eleições de 2018. Este será seu segundo mandato na Casa. Em 2014, ele foi eleito pelo PRP com mais de 3.700 votos.

No ano passado, a então deputada Juliana Rodrigues, do PRB, também foi cassada pela Justiça por crime eleitoral. Em seu lugar assumiu Pedro Longo, do PV.