Anitta e Nego do Borel já fizeram sexo a três, diz jornal

Segundo uma publicação do jornal Extra, a cantora Anitta e Nego do Borel já fizeram sexo a três e quase chegaram a namorar antes do funkeiro engatar um relacionamento com a ex-noiva Duda Reis.

Na nota, o jornal afirmou que a pessoa escolhida para o ato com os dois artistas foi uma mulher com quem Nego do Borel se relacionava na época.

Nego do Borel chegou a pedir Anitta em namoro, mas a hitmaker de Me Gusta não se interessou. Chegaram a ser muito amigos, até recentemente, quando ela parou de seguir o cantor.

