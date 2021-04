Ao embaixador dos EUA, Gladson solicita parceria com o governo norte-americano

Durante o encontro, o gestor fez uma apresentação das principais potencialidades do estado no setor econômico

Por meio de videoconferência, o governador Gladson Cameli, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Lima, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, e o procurador-geral, João Paulo Setti, estiveram reunidos com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, nesta quinta-feira, 1°.

Durante o encontro, o gestor fez uma apresentação das principais potencialidades do estado no setor econômico e aproveitou a oportunidade para solicitar parcerias entre os governos do Acre e Estados Unidos com o objetivo de melhorar a vida da população.

Cameli lembrou que o país norte-americano sedia grandes laboratórios farmacêuticos produtores da vacina contra a Covid-19. O governador explicou a situação vivenciada no Acre e pediu o apoio do embaixador para que os acreanos sejam vacinados em massa.

“Além da pandemia, vivenciamos uma crise migratória na fronteira com o Peru, surto de dengue e, recentemente, milhares de pessoas ficaram desabrigadas por causa das enchentes. Além disso, fazemos fronteira com dois países. Diante de tudo isso, a nossa população precisa ter prioridade nessa vacinação e eu gostaria muito de contar com o apoio dos Estados Unidos para nos ajudar a salvar vidas”, pontuou.

Na área econômica, o governador explicou que o Acre está pronto para receber novos empreendimentos. Cameli citou a posição privilegiada do estado em relação aos mercados consumidores dos países andinos e nova rota de importações e exportações através do oceano Pacífico.

Com terras férteis e clima propício para agricultura, Cameli explicou ao embaixador que uma das principais apostas de seu governo é a produção rural. Gladson confirmou que a possibilidade de instalação de empresas norte-americanas no Acre seria de grande relevância para o desenvolvimento socioeconômico da região.

“Embaixador, o Acre está de portas abertas para receber investimentos privados. O governo está à disposição e será um parceiro para quem queira se instalar aqui. O nosso principal objetivo é contribuir na geração de emprego e renda para o nosso povo”, ressaltou.

Todd Chapman prometeu empenho nas demandas apresentadas por Gladson Cameli e argumentou sobre a oportunidade de geração de riqueza por meio de ativos ambientais. Localizado na maior floresta tropical do mundo, a maior parte do território do Acre é preservada.

“A proteção do meio ambiente será um grande negócio porque o mundo entende a necessidade de manter a floresta de pé e pagará um alto preço por esses serviços ambientais. Essa é a maior riqueza do Acre”, enfatizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários