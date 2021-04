A manhã desta terça-feira (13/4) começou com muita sofrência no Mais Você. Marília Mendonça foi a convidada de Ana Maria Braga para o tradicional café da manhã do programa. A cantora falou sobre a vida pessoal, a carreira e emocionou a apresentadora ao cantar ao vivo no programa.

Para receber a artista, a produção providenciou uma mesa repleta de comidas típicas de Goiás, estado natal de Marília.

