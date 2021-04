Após briga generalizada, policial atira em direção ao chão em jogo

Um tiro foi disparado por um policial após uma briga generalizada entre as comissões técnicas do Aquidauanense e do Águia Negra, em um jogo classificatório no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2021, nesta quinta-feira, em Aquidauana.

Após o disparo, o jogador Rafael Xavier, do Águia, caiu no campo com dores em uma das pernas (assista no vídeo acima). Não é possível precisar se ele foi atingido.

A briga começou após a expulsão do jogador Daniel, do Águia Negra. Depois da saída do atleta, o jogo continuou, e a confusão foi para o banco, entre as comissões técnicas dos times sul-mato-grossenses.