Após entregar pizzas durante a pandemia, Esquiva Falcão consegue patrocínio: “Muito feliz”

Passando por muitas dificuldades financeiras desde o início da pandemia, há um ano, Esquiva Falcão agora tem um patrocinador pessoal. Nesta quarta, o capixaba de 31 anos foi a Brusque-SC para fechar contrato com a Havan, empresa do setor varejista. Para se manter, o medalhista olímpico vinha entregando mini pizzas em sua cidade, Vila Velha-ES. Ele também chegou a colocar sua medalha à venda, mas desistiu do negócio.

– Estou muito feliz, uma alegria que não cabe no coração. O patrocínio é tudo para o atleta. A gente sem ele não consegue treinar nem comprar materiais. Quando o patrocínio vem, o atleta fica tranquilo para treinar. Era isso o que eu estava precisando – afirmou o boxeador.

Mesmo com o patrocínio, Esquiva Falcão explicou que não vai encerrar o negócio de pizzas, criado pela sua esposa. A diferença é que agora o casal poderá contratar um motoboy para fazer as entregas, o que fará com que o atleta tenha mais tempo para se dedicar ao boxe.