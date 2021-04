Após pedido da Aleac, moradores da Habitasa recebem água após 18 anos de espera

A expectativa pela chegada de água em parte do Bairro da Habitasa atingiu a maioridade. Após 18 anos, os moradores puderam comemorar nesta sexta-feira, 9, a chegada do em suas torneiras.

O investimento aconteceu graças a uma indicação do deputado estadual Wagner Felipe (PR). Na manhã de hoje, o parlamentar, junto com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, a presidente do Depasa, Waleska Dessoti, e o assessor do governo, Moisés Diniz, estiveram na parte do bairro beneficiada com a chegada da água.

“Quero apenas agradecer ao governador e a presidente Waleska por atender essa demanda dessa região onde essas famílias estão sendo beneficiadas agora com água depois de tanto tempo de espera”, disse Wagner Felipe.

O presidente da Aleac lembrou que foram quase 20 anos de espera e que cerca de 100 famílias serão beneficiadas. “Água é vida, a gente sabe disso. É assim que as coisas devem acontecer. Fazemos a nossa parte de fiscalizar e propor e o governo atende e beneficia a população. Aqui são mais de 100 famílias beneficiadas que vão receber água todos os dias e vão poder ter uma qualidade de vida melhor. Isso só demonstra o compromisso da Aleac e do governo”, afirma.

A gestora do Depasa também lembrou que a chegada da água era uma antiga reivindicação da população. “A ação atende uma reivindicação antiga dos moradores que chegou ao Depasa por meio do deputado Wagner Felipe e nós, de pronto, mobilizamos a equipe para fazer o estudo, apontar solução e custos para realizar a intervenção. E atendendo determinação do governador Gladson Cameli, continuaremos trabalhando para levar água tratada a quem precisa”, diz Waleska Dessotti.