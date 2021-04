Após quarto aumento do ano, gás de cozinha fica ainda mais caro para os acreanos

Acréscimo no quilo do gás liquefeito (GLP) será de R$ 0,15 centavos, diz o anúncio

O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir desta sexta-feira (2) para os acreanos. O aumento, conforme anunciado pela Petrobras, reflete a cotação internacional do petróleo. O Acréscimo no quilo do gás liquefeito (GLP) será de R$ 0,15 centavos.

Atualmente uma carga de 13 kg custa em média R$ 100 reais, isso caso o consumidor não precise comprar a botija, pois pode passar dos R$ 200.

Esse é o quarto aumento desde o início do ano. A Petrobras emitiu uma nota afirmando que até chegar ao consumidor, o valor sofre outros acréscimos, referentes à impostos federais e estaduais, além do envase.

“Os valores praticados nas refinarias são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos, custos para envase, além dos custos e margens das companhias e dos revendedores.”, diz trecho da nota.

