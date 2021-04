Após recusar vacina por pastor dizer que viraria jacaré, tio de jornalista do AC morre de covid

O tio do jornalista Altino Machado, que foi internado com civid-19 após recusar tomar a vacina, morreu em Manaus no sábado (16).

Na época em que o tio foi internado, há 28 dias, Altino disse que o familiar havia recusado a vacina contra a covid por orientação de um pastor que afirmou que o imunizante o transformaria em jacaré.

“Minhas primas o levaram duas vezes para ser vacinado contra covid. Duas vezes voltaram para casa tristes porque ele se recusou a tomar a vacina. Alegava que Chiquinho, o irmão dele, de 80, também não ia tomar porque o pastor disse que quem tomasse o imunizante viraria jacaré”, disse na época.