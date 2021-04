Após ser multada em condomínio na Bahia, modelo Janne Ferreira, promete “causar” em novo reality show

Em julho de 2020, Janne Ferreira se viu no olho do furacão quando foi multada pela administração do condomínio onde mora em Salvador, após denúncias de que estaria tomando banho de sol, de biquíni, na sacada de seu apartamento. Sobre o episódio, ela não deixou barato e moveu uma ação contra os responsáveis. Janne aguarda o fim do processo e acredita que sairá com a causa ganha.

Sem papas na língua e muito ousada, a ruiva, que estampou uma edição da revista Sexy em 2018, disputou o Miss Bumbum em 2017 e é Musa do carnaval de São Paulo, garante que vai entrar com tudo para levar o prêmio.

Leia mais em OBSERVATÓRIO DOS FAMOSOS, clique AQUI!