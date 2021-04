Após três dias em queda, mortes por covid-19 voltam a subir no AC

Após três dias em queda, os números de mortes por covid-19 no Acre voltaram a subir nesta quinta-feira (8) com a confirmação de mais 7 óbitos causados pela doença. Com isso, o estado volta a ficar na classificação de estabilidade no levantamento realizado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa.

Conforme o estudo, entre os dias 4 e 7 deste mês a chamada “média móvel” de mortes em decorrência da covid-19 no Acre era de 8 por dia, o que representou 6 mortes na segunda-feira, 2 mortes na terça e 3 mortes na quarta-feira.

Dados obtidos no boletim emitido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) nesta quinta, apontam que mais 4 homens e três mulheres perderam a vida para o coronavírus. Os pacientes tinham entre 42 e 82 anos.

Desde o início da pandemia 1.325 pessoas já morreram no estado.