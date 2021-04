O atacante do Palmeiras, Luiz Adriano, se envolveu em acidente de trânsito nesta terça-feira (6/4). O jogador atropelou um homem na saída do Shopping Bourbon, no bairro da Pompeia, quando deixava o supermercado ao lado da mãe. A informação é do portal UOL.

Um vídeo circula nas redes sociais com o pedestre caído no chão, com ferimento no rosto, mas sem gravidade. Luiz Adriano está ao lado acompanhado o socorro de um brigadistas do Corpo de Bombeiros.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!