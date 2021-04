Ataques a tiros em 2 estados deixam 6 mortos nos EUA

Dois tiroteios em estados diferentes dos Estados Unidos, Wisconsin e Texas, deixaram ao menos 6 mortos neste domingo (18). Não há relação entre os casos.

Os casos são:

Kenosha (em Wisconsin), com 3 mortos após uma briga de bar

Austin (no Texas), com 3 mortos próximos a um centro comercial

O primeiro aconteceu durante a madrugada em um bar no Condado de Kenosha, em Wisconsin. Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas.

A polícia local informou que um homem atirou nas pessoas que estavam nesse bar depois de ser convidado a deixar o local. O atirador fugiu e ainda não foi localizado.

