Atriz teve dano cerebral e ficou tetraplégica após comer manteiga de amendoim

A atriz americana Chantel Giacalone e sua família receberam uma indenização no valor de US$ 29,5 milhões (cerca de R$ 168 milhões) após tratamento negligente de uma equipe médica. O caso ocorreu em 2013, quando a artista, conhecida pela franquia Efeito Borboleta, tinha 27 anos.

Na época, de acordo com o Las Vegas Review-Journal, Chantel comeu um pretzel de manteiga de amendoim, mas era alérgica. Por causa disso, sofreu um choque anafilático e, à caminho do hospital, ainda na ambulância, a atriz teve perda de oxigênio no cérebro durante alguns minutos.

