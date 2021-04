Auxílio emergencial 2021: pagamento é liberado para novo grupo; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal paga a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para um novo grupo neste domingo (11). O depósito será para os nascidos em março.

Ao todo, serão quatro parcelas de R$ 250, com duas exceções: mulheres chefes de família receberão R$ 375 e famílias compostas por uma única pessoa, R$ 150.

Assim como no ano passado, primeiro o dinheiro será depositado em conta poupança digital e só depois liberado para saque. As datas variam conforme o mês de aniversário. Nascidos em janeiro e fevereiro já tiveram o valor depositado.

O dinheiro vai para conta poupança digital e poderá ser movimentado pelo app Caixa Tem. Segundo o banco, com o aplicativo é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos usando o cartão de débito virtual ou QR Code. Também dá para pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “pagar na lotérica”.

Os saques começam no dia 4 de maio para os aniversariantes de janeiro. Para nascidos em março, a retirada ou transferência do dinheiro poderá ser feita a partir do dia 10 do mês que vem.

Para quem faz parte do programa Bolsa Família, os pagamentos vão começar no dia 16.

Veja a tabela completa com as datas do pagamento em CNN Brasil, clicando AQUI.