‘Auxílio do Bem’ é aprovado e vai beneficiar 18 mil famílias com parcelas de R$ 150

O “Cartão do Bem”, auxílio emergencial do governo do Estado para famílias carentes não contempladas por programas do governo federal, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (14).

O projeto enviado à Casa do Povo pelo executivo acreano foi aprovado por unanimidade.

O projeto beneficiará pelo menos 18 mil famílias em todo o Estado com 3 parcelas de R$ 150 para aquisição de alimentos durante a pandemia do coronavírus.

De início, em todo o Estado, mais de 300 famílias já estão aptas a receberem o auxílio, de acordo com a secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdham), Ana Paula Lima.

O projeto contou com o apoio e esforço do líder do governo na Aleac, Pedro Longo.

O Governo deve informar nos próximos dias como os beneficiados vão ter acesso ao cadastro e ao cartão para sacar o dinheiro.

Para receberem o benefício, as famílias devem se enquadrar nos seguintes critérios:

– Não estar inserida no CadÚnico e/ou cadastrados após a data de 21 de março de 2020;

– Todos os membros do grupo familiar devem estar sem vínculo de emprego formal ativo;

– As famílias devem ter renda per capita de até R$ 178;

– Não estar recebendo assistências sociais ou previdenciárias, como programas de renda ou seguro desemprego, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada;

-Não ter recebido Auxílio Emergencial financeiro do Governo Federal;

-Ser maior de 18 anos, salvo no caso de mães adolescentes.