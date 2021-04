“BBB 21”: Camilla de Lucas vence a última prova do anjo

Camilla de Lucas venceu a última Prova do Anjo do “BBB 21” na tarde deste sábado (17). A prova exigia que os participantes procurassem cinco esmaltes selecionados pelo circuito, que poderiam estar soltos ou em caixas fechadas. Ao final, a missão era completar o gabarito: cada esmalte certo na posição correta valia um ponto, fechando cinco no total. Vencia a prova quem fizesse mais pontos.

A última prova do anjo do reality tem o colar autoimune. A sister de Nova Iguaçu também levou R$ 5 mil, um kit de esmaltes e o último almoço do anjo, que será neste domingo (18).

Pocah, Fiuk e Juliette foram os que tiveram mais dificuldades na dinâmica e foram eliminados com zero pontos cada, em 319, 90 e 89 segundos, respectivamente. Gilberto fez cinco pontos em 116 segundos; Camila de Lucas fez cinco pontos em 98 segundos; João Luiz completou o gabarito em 125 segundos; Caio fez três pontos em 145 segundo e Arthur fez quatro pontos em 76 segundos.

Castigo do Monstro

Caio, Gil e Arthur foram escolhidos para o Castigo do Monstro da semana. Os três castigados deverão passar o tempo todo vestidos com as letras iniciais do Big Brother Brasil. Ao sinal do monstro, o trio deve se posicionar em suas bases no gramado e permanecer até o som parar. Cada um dos brothers perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai para a xepa. Com a decisão, Arthur foi para a xepa.

Os brothers terão mais um ônus no domingo, já que na dinâmica de votação da semana, a líder Viih Tube precisará indicar, necessariamente, um participante que esteve no castigo do monstro. O indicado não poderá participar da prova bate e volta.