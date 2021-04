BBB 21: Pocah está com dívida de 13 anos por quebrar contrato

Pocah está no “BBB 21” competindo por R$ 1,5 milhão, mas fora da casa uma grande dívida aguarda a cantora.

A funkeira teria rescindido um contrato dois dias antes de entrar no reality show da Globo e terá que pagar uma multa ao longo de 13 anos por causa desse rompimento.

Segundo o colunista Leo Dias, Pocah tinha um contrato com a Gold Produções, empresa de gerenciamento de carreira de cantores. Pela quebra do contrato, a funkeira terá que arcar com R$ 390 mil, que serão pagos em parcelas mensais de R$ 30 mil ao longo de 13 anos.

O contrato de Pocah com a empresa seria bem rígido e a Gold Produções teria direito até sob o nome artístico da cantora.

Outros artistas que também têm contratos com a empresa são Xande de Pilares, Ferrugem e Tiee.