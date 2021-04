BBB21: Mãe de Viih Tube sobre críticas: “Não vou passar mão na cabeça”

A influenciadora Viviane Tube, mãe de Viih Tube, fez um desabafo no Instagram sobre os últimos acontecimentos do BBB21 envolvendo a filha. Após publicar uma carta aberta para a sister nas redes sociais — nas suas e nas de Viih — ela publicou uma série de vídeos nos Stories em que aparece bastante emocionada.

“Eu não queria aparecer chorando, mas estou tentando há um tempo já parar de chorar, porque não quero fazer drama nem nada. Só quero dizer porque as pessoas ficam preocupadas comigo, com o que eu tô passando”, iniciou Viviane, tentando conter as lágrimas.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!