Bebê iraquiano é o primeiro do mundo a nascer com três pênis

Um menino de Duhok, no Iraque, precisou fazer uma cirurgia para remover dois pênis extras: um de 2 cm na raiz do membro principal, o outro de 1 cm próximo ao escroto. Segundo artigo publicado no International Journal of Surgery Case Reports, este é o primeiro caso do tipo de que se tem registro no mundo.

Como apenas um pênis era funcional, os outros dois foram removidos com facilidade. O menino, que não foi identificado, tinha três meses quando a história foi publicada pela primeira vez, no ano passado.

Os médicos responsáveis pelo caso informaram que apenas um em cada seis milhões de meninos nasce com mais de um pênis no corpo. Há cerca de 100 casos de diphallia, dois pênis, registrados em todo o mundo, enquanto este é o primeiro de triphallia.

Em visita de acompanhamento um ano após a operação, nenhum problema foi encontrado no menino, de acordo com o médico Shakir Saleem Jabali, autor do relatório.

